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رئيس التحرير
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برلمان

محلية النواب توصي بعقد ورشة عمل بمعهد سقارة لعرض تجربة المنطقة الصناعية ببورسعيد

صدى البلد

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بعقد ورشة عمل في معهد سقارة لعرض تجربة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد على عموم المحافظات التي تتضمن أراضيها مناطق صناعية، على أن يتم إفادة اللجنة بمجريات ومخرجات هذه الورشة.

وشهد الاجتماع إشادة اللجنة بالمنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد والنجاح الذي حققته، وجهود المحافظة ومتابعتها الدورية لها.

كما أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالإفادة بحصر المناطق الصناعية الرسمية، وتقربر يوضح أولويات المناطق المرفقة، وحصر المناطق العشوائية، وكذلك الإعداد لعقد ورشة عمل بين المحافظات لتبادل الخبرات وتطوير الأداء، والإعداد لعقد دورة تدريبية على مستوى رؤساء المناطق للتدريب على كيفية التعامل مع المناطق والتسويق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقال  السجيني، إن اللجنة ستعقد جلسة كل شهر لهذا الموضوع الخاص بتنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها المحافظات، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الملف.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة التواصل الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتابع قائلا: ملف وطنى وهو ملف الساعة، أتمنى نقدر نحرك فيه بعض الأمور، سلطة تنفيذية وتشريعية وصحافة وإعلام".

ولفت  عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، 
إلى أن شروط الحماية المدنية لا تتناسب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتكلفتها عالية، وأن القانون يحتاج إلى تعديل، كما تحدث عن أهمية تمويل المشروعات المتعثرة أو غير المتعثرة، بما يساهم في دعم المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار.

أضاف  نائب محافظ بورسعيد: "المستثمرون يعانون من الضرائب وإجراءات الفحص الضريبي، ويجب تحديد سعر ثابت لضريبة القيمة المضافة"، وطالب بحل بعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمارات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بتذليل أى عقبات ومعوقات لدعم وتطوير وتوطين الصناعة وجذب الاستثمار.

وتساءل  رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سر نجاح بورسعيد في تشغيل المنطقة الصناعية، وعقب عمرو عثمان، نائب المحافظ، قائلا: الإجراءات الميسرة التى اتخذتها المحافظة والدعم الذي تقدمه للمستثمرين لجذب الاستثمار".

و عقب  النائب أحمد السجيني: "أعتقد سر النجاح أوله مجلس الإدارة الذي تم تشكيله بنسبة 50% منه من  المصنعين، والزيارات الأسبوعية التي تقوم بها المحافظة للمتابعة"، ووجه الشكر والتحية للمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.
 

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