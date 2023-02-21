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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 : مكافأة وتقدير

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يمتلك شخصية جذابة وعاطفية، يحب الحيوانات الأليفة والتعامل معها، يميل إلى الجلوس مع أشخاص جديدة.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

قد يجلب لك اليوم الحظ على جبهة العمل وقد تجني ثمار عملك الجاد وتفانيك في العمل، تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن الحصول على المكافأة والاحترام والتقدير على الصعيد المهني أمر مطروح، قد تتحسن الحالة المالية، قد تنتهي جميع مشاكلك الصحية وقد تجذب الإيجابية.

توقعات برج الحمل مهنيا

يتم توقع الأشياء العظيمة والمكافآت والتقدير على جبهة العمل، قد يفكر البعض في قبول عروض عمل جديدة بامتيازات كبيرة ورواتب عالية.

توقعات برج الحمل صحيا

أولئك الذين يعملون على أهداف لياقتهم البدنية قد يحققون النتائج المرجوة، قد تحصل أيضًا على مجاملات من الآخرين بسبب جسمك الرياضي.

برج الحمل اليوم عاطفيا

يبدو أنه يوم مناسب لمناقشة مسألة مهمة مع الحبيب، قد يتم حل سوء التفاهم مع شريكك في الحب اليوم وقد تقضي وقتًا ممتعًا مع حبيبك.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

يمكنك قضاء اليوم في المنزل والاستمتاع بالموسيقى المفعمة بالحيوية، قد يكون الأطفال مشغولين في التحضير للامتحانات التنافسية. 

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