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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أبراج بتنسى بسهولة بعد الانفصال .. الحمل الأبرز

الأبراج
الأبراج

يشتهر بعض مواليد الأبراج بأنهم أقوياء لا يقفون طويلا بعد علاقة عاطفية قديمة، يستمرون في الحياة ويستطيعون البدء من جديد أيً كانت الظروف.

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برج الحمل

من ابرز الأبراج التي تنسى بسهولة بعد علاقة عاطفية صادمة هو برج الحمل، فهو من الأقوياء الذين يرغبون في استعادة حياتهم دون الوقوف للحظات.

برج الثور

مواليد برج الثور يعيش مرحلة انتقالية بين الانفصال ولكن لن تطول، فهو على الاكثر يعيش أسبوعا فقط في الحزن ثم يعود إلى حياته الطبيعية.

برج القوس

لم يعش برج القوس حالة من الحزن بعد الانفصال عن شريك حياته، فهو من الأبراج التي تستمر بعد الانفصال دون النظر خلفه مرة أخرى.

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