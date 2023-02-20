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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 : تسدد ديونك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يميل إلى أن يكون مطلوبًا بشدة في العمل لإنجاز بعض المهام الدقيقة، حيث يمكن الوثوق بهم لفعل كل شيء وبجدارة.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023 : استعد للتغيير

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

تشير ردود أفعال الأسبوع إلى أنك سوف تترك انطباعًا جيدًا لمن حولك بفضل نظرتك المتفائلة وثقتك بنفسك، ستعمل على تحسين آفاقك إذا تصرفت بطريقة ساحرة ولفتت انتباه صانعي القرار الرئيسيين، هذا الأسبوع سيكون من الحكمة أن يركز برج القوس على توسيع معرفتهم المهنية وتعلم العمل دون إشراف مستمر، يمكنهم أخيرًا سداد ديونهم بالأموال التي ربحوها بشكل غير متوقع.

توقعات برج القوس في العمل

يجب أن تكون قادرًا على التفكير بشكل خلاق للتوصل إلى حلول جديدة ومفيدة، ستكتشف أخيرًا موقفك من العمل الذي توقف مما يتيح لك تنظيم وقتك بشكل أفضل خلال الأسبوعين المقبلين.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

 عندما تكون صحتك العقلية والجسدية متوازنة بشكل متساوٍ، فإنك تشعر باللياقة الكاملة.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

هذا الأسبوع لديه فرصة جيدة لم شملك مع حبيبتك، الوقت الذي يقضيه القوس في الانسجام والحنان هو أكثر ما يحتاجه القوس الآن، سيكون الانغماس في نعيم الحب أكثر إمتاعًا إذا كان لديك شريك رومانسي تشاركه معه.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

سيكون من الحكمة منح شخص ما قرضًا قصير الأجل، ستكون قادرًا على الاستفادة من الفرص المربحة القادمة، لن تواجه أي مشكلة في سداد القرض.

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