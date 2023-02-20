برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 : اشترك في چيم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاتهم الشك والغيرة القاتلة والغضب الشديد والعناد وعدم الثقة في الآخرين بسهولة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع رائعًا ومليئًا بالفرص الرائعة للعقرب، يمكنك أن تتوقع أن يكون لديك أسبوع عمل مثمر لأنك قد تجري اتصالات ستؤدي إلى بدء مشروع أو جمعية أو تعاون جديد، قد تجد بعض الاختراقات وتعزز مركزك في الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، ستظهر لك المستحقات أو القروض السابقة التي كنت تنتظرها.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يختار بعض مواليد برج العقرب العمل في الشركات التي تعتمد على الأجور وفرص التقدم والمزايا الأخرى على مخرجات الموظفين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيساعدك العمل المتسق لتحسين مظهرك على التقدم في السن بشكل أكثر رشاقة، جرب صالة رياضية مختلفة أو انضم إلى نادٍ لتحفيزك المستمر في رحلة لياقتك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

إذا تمكن برج العقرب من تعلم كيفية التعاطف مع شركائهم فقد يتمكنون من بناء أساس متين لمستقبلهم معًا، عندما تجد أخيرًا الشخص الذي كنت تبحث عنه في شريك الحياة، فقد يمتلئ قلبك بالسعادة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد لا يتم إنجاز المهام المنزلية في الوقت المحدد إذا لم يساعد أفراد الأسرة، علاوة على ذلك هناك احتمال كبير أن تؤدي الإجراءات العنيد لأفراد الأسرة المسنين إلى مضاعفات غير متوقعة.