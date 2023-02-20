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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 : اهتم بأكلك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، قد يستمر في التألق على الصعيد المالي بمجهوده وليس بمساعدة الآخرين، لا يهتم كثيرًا بالمجاملات التي يرضيها الناس، يطمح إلى التغيير إلى الأفضل والمناصب المرموقة.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023 : أخبار جيدة

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برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية، قد يستمتع برج الدلو بأسبوع مشرق ومبهج، أن كل شيء في حياتك، من أموالك إلى علاقاتك إلى حياتك المنزلية، يبدو جيدًا، هذا الأسبوع، لا توجد فرصة لا تناسب مؤهلاتك وتساعدك على النجاح، يمكن لرجال الأعمال تكوين ثروة بقليل من الجهد، بمساعدة صلاة كبار السن، قد يظل منزلك مكانًا للسلام والوئام، ربما تهتم بما تأكله للحفاظ على صحتك ولياقتك.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

سيتعرف رؤساؤك في العمل أخيرًا على عملك الشاق هذا الأسبوع، لقد قمت بعمل جيد لهم وسوف يكونون سعداء.

‏توقعات برج الدلو صحيا

ستبذل هذا الأسبوع جهدًا إضافيًا للعناية بصحتك كلما اقتربت أكثر من أي وقت مضى من الحصول على الجسم الذي طالما رغبت فيه، إذا أراد برج الدلو تجنب الإجهاد، فمن الأفضل الحفاظ على مسافة صحية من أي شيء يهدد بإحباطه.

توقعات برج الدلو عاطفيا

تجنب الذهاب في موعد أعمى إذا استطعت في الوقت الحالي، يجب أن تستمع إلى حدسك إذا كان لديك أي شك في أن شيئًا ما لن ينجح.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

إن التخلص من التبذير في الإنفاق من شأنه أن يخفف الضغط المالي بأقل جهد ممكن، هذا الأسبوع يجب أن تفكر في استثمار بعض أموالك في استثمارات لزيادة دخلك.

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