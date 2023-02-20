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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 : تجنب الوقوع في فخ

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)، بعض المواليد مبدعين في العمل الفني، يحبون الرسم والموسيقى والغناء، رومانسي وخيالي ويشتهر بالجدعنة.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

تقول التنبؤات الفلكية اليومية، يجب على الحوت المضي قدمًا بحذر، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الخطط الموضوعة غالبًا ما تواجه صعوبات غير متوقعة، وعلى الصعيد المهني، قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على مشروع أو مهمة قمت بإرسالها، لا تؤجل القيام بشيء حتى اللحظة الأخيرة، ستكون كل مساعيك لكسب المال هذا الأسبوع مثمرة، حقق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لك، يمكن للأفراد الحوت توقع رحلة رومانسية مثمرة للغاية.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

بدءًا من هذا الأسبوع، ستلتزم بتخصيص ساعة على الأقل أسبوعيًا للنشاط البدني، تعلم الرقص إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل؛ إنه نشاط ممتع وصحي.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

من الأفضل أن يحتفظ الحوت بآرائهم لأنفسهم في العمل ما لم يُطلب منهم تحديدًا، قد يكون لترك العمل بمهمة غير مكتملة عواقب وخيمة لذلك من الأفضل البدء في العمل وإنهائه.

توقعات برج الحوت عاطفيا

سيكون رفيقك أيضًا مخلصًا وساحرًا بشكل لا يصدق إذا كنت محظوظًا، قد ينجذب الشخص الذي تحبه إلى طبيعتك المنتهية ولايته والحيوية.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لن تؤدي جهودك في المنزل إلى تحقيق فوائد واضحة على الفور فحسب بل ستمهد أيضًا الطريق للنجاح في المستقبل، هذا الأسبوع، إذا كان لديك شقيق أكبر سنًا كان بإمكانهم مساعدتك في تجنب الوقوع في فخ.

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