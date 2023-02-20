مجدي يعقوب: وجود الأهلي في مستشفى ‏القلب رسالة تحفيز للشعب

أعرب البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، عن سعادته بزيارة محمود الخطيب ووفد النادي لـ«مؤسسة مجدي يعقوب للقلب» بمحافظة أسوان، التي جرت مساء اليوم.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي لخدمة الشعب المصري، وأن خدمة الناس والمجتمع هي سر الحياة، وأن النادي الأهلي يستحق التحية لدوره الرائد في هذا المجال.
وقال البروفيسور مجدي يعقوب: «شرف كبير لنا وجود النادي الأهلي الذي نعزه ونحبه بمستشفى القلب، والذي يمثل شعورًا نبيلًا ورسالة تحفيز للشعب المصري الذي يستفيد من الخدمات الطبية للمؤسسة».
وواصل كلامه: «النادي الأهلي هو رمز للصحة والرياضة والشعب، وكلنا نفخر به، ووجودهم أمر رائع ومصدر فخر، وزيارته اليوم لمركز مجدي يعقوب للقلب خطوة للعمل بين الطرفين لما فيه مصلحة مصر والشعب المصري العظيم».
واختتم البروفيسور مجدي يعقوب كلمته بالحديث عن العلاقة التي تربطه بمحمود الخطيب رئيس النادي، قائلًا: «أعتز جدًّا بالعلاقة التي تجمعني مع الخطيب، الذي أعلم جيدًا من هو وما قدمه في الماضي وما زال يقدمه، هناك شعور متبادل يجمعنا».