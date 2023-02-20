مجدي يعقوب: وجود الأهلي في مستشفى ‏القلب رسالة تحفيز للشعب

أعرب البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، عن سعادته بزيارة محمود الخطيب ووفد ‏النادي لـ«مؤسسة مجدي يعقوب للقلب» بمحافظة أسوان، التي جرت مساء اليوم.

وأكد ‏أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي لخدمة الشعب المصري، وأن ‏خدمة الناس والمجتمع هي سر الحياة، وأن النادي الأهلي يستحق التحية لدوره الرائد في هذا ‏المجال.‏

وقال البروفيسور مجدي يعقوب: «شرف كبير لنا وجود النادي الأهلي الذي نعزه ونحبه ‏بمستشفى القلب، والذي يمثل شعورًا نبيلًا ورسالة تحفيز للشعب المصري الذي يستفيد من ‏الخدمات الطبية للمؤسسة».‏

وواصل كلامه: «النادي الأهلي هو رمز للصحة والرياضة والشعب، وكلنا ‏نفخر به، ووجودهم أمر رائع ومصدر فخر، وزيارته اليوم لمركز مجدي يعقوب للقلب ‏خطوة للعمل بين الطرفين لما فيه مصلحة مصر والشعب المصري العظيم».

واختتم البروفيسور مجدي يعقوب كلمته بالحديث عن العلاقة التي تربطه بمحمود ‏الخطيب رئيس النادي، قائلًا: «أعتز جدًّا بالعلاقة التي تجمعني مع الخطيب، الذي أعلم جيدًا من ‏هو وما قدمه في الماضي وما زال يقدمه، هناك شعور متبادل يجمعنا». ‏

