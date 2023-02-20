عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي يعقوب: وجود الأهلي في مستشفى ‏القلب رسالة تحفيز للشعب

صدى البلد

أعرب البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، عن سعادته بزيارة محمود الخطيب ووفد ‏النادي لـ«مؤسسة مجدي يعقوب للقلب» بمحافظة أسوان، التي جرت مساء اليوم. 

وأكد ‏أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي لخدمة الشعب المصري، وأن ‏خدمة الناس والمجتمع هي سر الحياة، وأن النادي الأهلي يستحق التحية لدوره الرائد في هذا ‏المجال.‏

وقال البروفيسور مجدي يعقوب: «شرف كبير لنا وجود النادي الأهلي الذي نعزه ونحبه ‏بمستشفى القلب، والذي يمثل شعورًا نبيلًا ورسالة تحفيز للشعب المصري الذي يستفيد من ‏الخدمات الطبية للمؤسسة».‏

وواصل كلامه: «النادي الأهلي هو رمز للصحة والرياضة والشعب، وكلنا ‏نفخر به، ووجودهم أمر رائع ومصدر فخر، وزيارته اليوم لمركز مجدي يعقوب للقلب ‏خطوة للعمل بين الطرفين لما فيه مصلحة مصر والشعب المصري العظيم».

واختتم البروفيسور مجدي يعقوب كلمته بالحديث عن العلاقة التي تربطه بمحمود ‏الخطيب رئيس النادي، قائلًا: «أعتز جدًّا بالعلاقة التي تجمعني مع الخطيب، الذي أعلم جيدًا من ‏هو وما قدمه في الماضي وما زال يقدمه، هناك شعور متبادل يجمعنا». ‏
 

لبروفيسور العالمي مجدي يعقوب مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الشعب المصري النادي الأهلي للصحة والرياضة والشعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

زلزال عنيف يضرب أنطاكيا التركية.. وتوجيه عاجل في مصر لطمأنة المواطنين

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

ترشيحاتنا

كيليان مبابي يحقق رقما قياسيا في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان

نجم جديد.. تعليق شوبير على تألق أمام عاشور مع ميتيلاند الدنماركي

لجأت لربها.. فتاة تركية تسجد داخل مشفى أثناء الزلزال

رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ: ننتج محليا 10 ملايين طن قمح سنويا

مسئول بنادٍ منافس.. الأهلي: تقدمنا بشكوى ضده لنشره معلومات مضللة.. تفاصيل

قصواء الخلالي: مصر استطاعت صنع سياسة دبلوماسية متوازنة في عهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

استوردوا زجاجها من مصر.. الكشف عن تفاصيل بناء فيلا فاخرة أنشأت منذ1500عام|تفاصيل

زلزال اليوم بتركيا وسوريا..خبيرة فلك تحذر من 3 أيام في مارس المقبل

حملات تحريض ضد الهلال..الفريق السوداني يؤجج نار الفتنة بعد أحداث أم درمان

فيديو

هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟ | انحسار مياه البحر المتوسط .. شاهد

البيض والأرز أرخص عشرة جنيه..مفاجأة في أسعار سلع معارض أهلا رمضان|شاهد

ضرب ومياه مجاري.. تفاصيل شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني ورد الكاف/فيديوجراف

رسالة هامة من البنك الأهلي | مصير شهادات الـ 18% ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ