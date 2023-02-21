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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 : تحذير لهؤلاء

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، إن إنجازاتك ومكافآتك على جبهة العمل قد تجعلك تشعر بالفخر وتملأك بثقة وطاقة جديدة للقيام بعمل أفضل والوصول إلى ارتفاعات كبيرة، قد يرتفع دخلك ويحافظ على استقرار رصيدك المصرفي، قد تميل قليلاً إلى الإنفاق على شيء باهظ الثمن اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

قد تزعجك بعض المشكلات الصحية وقد تعاني من الصداع وآلام الظهر والبرد، حاول الحصول على قسط وافر من الراحة وتجنب الوجبات السريعة، يجب أن تكون السيدات الحوامل أكثر حذرا اليوم.

برج الميزان اليوم مهنيا

قد تحفز نفسك على القيام بعمل أفضل في مجال العمل واغتنام الفرص الجديدة، قد تعزز إعدادات العمل الجديدة قدرتك وثقتك لأداء أفضل.

برج الميزان اليوم عاطفيا

لا يبدو أنه يومًا مناسبًا على جبهة الحب، الخلاف بينك وبين من تحب قد يسبب لك المتاعب، هناك حاجة إلى الاتصال السليم لفرز قضايا العلاقة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

يمكنك قضاء بعض الوقت في البحث عن مصادر جديدة للدخل السلبي والتخطيط لاستثمار الأموال في الممتلكات، قد يزدهر عملك وقد يزيد دخلك. 

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