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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قتلوها.. دجال وشقيقته أوهما سيدة بعلاجها من الجن بغرض السرقة في المنوفية

مقتل سيدة في المنوفية
مقتل سيدة في المنوفية

تمكنت مباحث مركز أشمون في محافظة المنوفية من كشف غموض اختفاء ربة منزل عن منزلها منذ اسبوع حيث تبين مقتلها علي يد دجال وشقيقته من أجل السرقة.

البداية كانت بتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون بتلقيه بلاغا باختفاء ربة منزل عن منزلها وتقدم أهلها بمحضر باختفاءها.

بالانتقال تبين تغيب " ع.خ.ف " ٤١ سنة متزوجة ولديها أبناء عن منزلها منذ اسبوع في ظروف غامضة.

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وبتكثيف التحريات وتشكيل فريق بحث تمكنت المباحث من كشف غموض اختفاءها حيث تبين قيام كلا من " ن.ي.ع " وشقيقته " س " باستدراج السيدة حيث كانت تربطهم علاقة معرفة واوهما بأن عليها جن ولابد من إخراجه.

حيث قاما بالتعدي عليها بالضرب بحجه علاجها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وقاموا بسرقة ذهبها واخفاء الجثمان.

وبسؤال المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقته حيث أكد تعرضه لضائقة مالية وتراكم عليه أموال قروض فقرر استدراج السيدة من أجل سرقة متعلقاتها الذهبية واوهمها بأنها عليها جن وقام بأعمال شعوزة وتعدي عليها بالضرب حتي الموت.

وتابع في التحقيقات، أنه قام بوضع الجثمان في جوال والقاءه في أحد الترع وارشد عن مكان إلقاء الجثمان ومتعلقات السيدة، فيما تم استخراج الجثمان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية ربة منزل سرقة اشمون

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