أخبار الفن: محمد رمضان يجري حافيا في فندق بالرياض بسبب الزلزال.. ويزو تخسر نصف وزنها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رمضان وويزو والزلزال وسعد لمجرد :



وثق الفنان محمد رمضان لحظات شعوره بالهزة الأرضية اليوم في مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.

خطفت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر الأنظار بعدما ظهرت في صورة وقد خسرت جزءا كبيرا من وزنها .

فجر الفنان المغربي سعد لمجرد مفأجاة صادمة عن إدمانه المخدرات والكوكايين، وذلك بعدما اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية وهو في حالة سُكر عام 2016.



طمأن الفنان محمد رمضان جمهوره بعد هروبه من فندق بالرياض بسبب الزلزال في الرياض .

حالة من الحزن عاشها محبو ومتابعو النجم العالمي بروس ويليز بعد إعلان عائلته إصابته بمرض نادر، وهو مرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض يسبب مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية، وتحدث الإصابة بالخرف نتيجة للإصابة بعدة أمراض، وليس مرضًا بعينه.