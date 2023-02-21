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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: محمد رمضان يجري حافيا في فندق بالرياض بسبب الزلزال.. ويزو تخسر نصف وزنها

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رمضان وويزو والزلزال وسعد لمجرد :

 

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو


وثق الفنان محمد رمضان لحظات شعوره بالهزة الأرضية اليوم في مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.


خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

خطفت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر الأنظار  بعدما ظهرت في صورة وقد خسرت جزءا كبيرا من وزنها .

فنان عربي شهير يفجر مفاجأة ويعترف بتعاطيه المخدرات والكوكايين.. تفاصيل

فجر  الفنان المغربي سعد لمجرد مفأجاة صادمة عن  إدمانه المخدرات والكوكايين، وذلك بعدما اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية وهو في حالة سُكر عام 2016.    

 

اختبار.. تعليق محمد رمضان على هروبه من فندق في الرياض بسبب الزلزال


طمأن الفنان محمد رمضان جمهوره بعد هروبه من فندق بالرياض بسبب الزلزال في الرياض .

فقد النطق والذاكرة.. تفاصيل تعرض فنان شهير لأزمة صحية شديدة

حالة من الحزن عاشها محبو ومتابعو النجم العالمي بروس ويليز بعد إعلان عائلته إصابته بمرض نادر، وهو مرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض يسبب مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية، وتحدث الإصابة بالخرف نتيجة للإصابة بعدة أمراض، وليس مرضًا بعينه.

محمد رمضان ويزو الزلزال سعد لمجرد

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بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

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