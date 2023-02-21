بعد تصدر مقترح المضيفات التريند.. تصاميم فرعونية لمضيفي مصر للطيران.. شاهد

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر مقترح للمهندس الشاب، إيهاب توفيق، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك و تويتر” عندما اقترح إضافة تصاميم بلمسات مقتبسة من الحضارة المصرية القديمة إلى الأزياء الرسمية لـ مضيفات مصر للطيران.

لاقى اقتراح المهندس إيهاب أحمد توفيق، 34 عاما، إعجاب ومشاركات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرا عن سعادته بذلك وتمنيه تطبيق الفكرة خاصة في المؤسسات التي تعتبر بوابات الدخول والخروج من مصر لجميع الجنسيات من حول دول العالم أجمع.

اقتراح يتصدر التريند

وبعد تصدر فكرته التريند، نشر الشاب المصري تصاميم فرعونية افتراضية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لأزياء مضيفين مصر للطيران، معلقا: “بما إني التصميم النسائي الافتراضي لمضيفات مصر للطيران عجب الأغلبية .. وناس سألت على الرجالي .. حبيت اضيفه خصوصا اني الفكرة انتشرت”.

وأضاف المصمم الشاب: “حاولنا نغير زي طاقم المضيفين بتاع مصر للطيران بتصميم يعبر أكتر عن هويتنا وسط أي طاقم طيران في جميع مطارات العالم، الفكرة لدعم الترويج للسياحة من خلال طاقم الطائرة الذي يجوب العالم ويعتبروا واجهات إعلانات متنقلة في المطارات .. ولما هيتشافوا الناس هتحس لبسهم مختلف عن التقليدي وممكن يسألوا عن النقشات والدولة و الشركة التابعه ليها .. فيبقوا واجهة اعلانيه لينا”.

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران