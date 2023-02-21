عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند.. تصاميم فرعونية لمضيفي مصر للطيران.. شاهد

بعد تصدر مقترح المضيفات
بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر مقترح للمهندس الشاب، إيهاب توفيق، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك و تويتر” عندما اقترح إضافة تصاميم بلمسات مقتبسة من الحضارة المصرية القديمة إلى الأزياء الرسمية لـ مضيفات مصر للطيران

لاقى اقتراح المهندس إيهاب أحمد  توفيق، 34 عاما، إعجاب ومشاركات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرا عن سعادته بذلك وتمنيه تطبيق الفكرة خاصة في المؤسسات التي تعتبر بوابات الدخول والخروج من مصر لجميع الجنسيات من حول دول العالم أجمع. 

اقتراح يتصدر التريند

وبعد تصدر فكرته التريند، نشر الشاب المصري تصاميم فرعونية افتراضية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لأزياء مضيفين مصر للطيران، معلقا: “بما إني التصميم النسائي الافتراضي لمضيفات مصر للطيران عجب الأغلبية .. وناس سألت على الرجالي .. حبيت اضيفه  خصوصا اني الفكرة انتشرت”. 

وأضاف المصمم الشاب: “حاولنا نغير زي طاقم المضيفين بتاع مصر للطيران بتصميم يعبر أكتر عن هويتنا  وسط أي طاقم طيران في جميع مطارات العالم، الفكرة لدعم الترويج للسياحة من خلال طاقم الطائرة الذي يجوب  العالم ويعتبروا واجهات إعلانات متنقلة في المطارات .. ولما هيتشافوا الناس هتحس لبسهم مختلف عن التقليدي وممكن يسألوا عن النقشات والدولة و الشركة التابعه ليها .. فيبقوا واجهة اعلانيه لينا”.

العودة للأصل.. إيهاب توفيق يبهر السوشيال ميديا بتصميمات فرعونية لمضيفات مصر الطيران

تأسر قلبي بجمالها|شاهد ماذا كتب المصري القديم عن حبيبته وأبرز قصص الحب

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

 

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

 

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

 

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

 

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند..تصاميم فرعونية لمضيفين مصر للطيران

 

 

الحضارة المصرية مضيفات مصر للطيران التصميم النسائي الافتراضي مضيفين مصر للطيران مصر للطيران التريند تريند مصر ايهاب توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة في عيار 21 الآن|كم سجل سعر الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

رعب وهلع.. فيديو مخيف للحظة حدوث الزلزال والسكان يلقون بأنفسهم من النوافذ

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

ترشيحاتنا

بأمر نزاهة.. القبض على مسؤولين في السعودية| تفاصيل

بعد قليل| بدء محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى

أخبار الفن| ظهور شبيهة تارا عماد في مسلسل تياترو.. ورشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101

نشرة المرأة: بدون رجيم.. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

اليوم.. الحكم علي قاتل زوجته بعد إحالة أوراقه للمفتي

هل الصيام في شعبان له أجر أفضل .. البحوث الإسلامية يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند.. تصاميم فرعونية لمضيفي مصر للطيران.. شاهد

ينشر لأول مرة.. مقطع مرعب لسفينة تيتانيك عمره 37 عاما

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

فيديو

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ