«صفقة» بين اتحاد الكرة والزمالك لإنهاء أزمة القيد.. تفاصيل مثيرة

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن هناك لاعبين كثيرين يحصلون على أموال كثيرة بالفعل داخل ناديي الزمالك والأهلي، ولا يقدمون المستوى أو المردود المطلوب خلال الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين عقودهم مبالغ فيها بشكل رهيب، وهذا واضح في عقود لاعبين كثيرين في الناديين؛ مثل برونو سافيو ومصطفى شلبي وغيرهما".

وأضاف: "موضوع القيد هو (صفقة) تتم حاليا، بين إدارة نادي الزمالك واتحاد كرة القدم، بالفعل أخطأ مسئولو الأبيض والذين لم يتفاوضوا منذ فترة طويلة بسبب أزمة الديون المتأخرة والوصول لصيغة تفاهم بين الطرفين".

وأكمل: "اتحاد الكرة لم يتعامل وفقا للائحة مع الزمالك، وحدثت محاولات لحفظ ماء وجه مسئولي الجبلاية، وتم مخاطبة الفيفا، والتأكيد على أنه شأن داخلي، ومن ثم العودة لنفس المأزق مجددًا، ولجنة التظلمات تابعة للاتحاد، والزمالك له الحق في الحصول على تعويض مالي كبير؛ بسبب منع الزمالك من قيد صفقاته الجديدة".

وزاد: "الصفقة بين الزمالك واتحاد الكرة، لو أعلنت لجنة التظلمات الموافقة على قيد اللاعبين؛ يتم إغلاق الملف تمامًا، وعدم رفع أي دعاوي قضائية ضد الجبلاية".

واختتم تصريحاته: "كان يجب تحديد جلسة عاجلة للجنة التظلمات؛ للبت في أزمة لاعبي الزمالك، قبل مواجهة الترجي التونسي".