موجز السوشيال.. هيثم فاروق يعلق على أزمة قيد لاعبي الزمالك.. وجورجينا رودريجيز تثير الجدل بأحدث ظهور

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



تعليق قوي من هيثم فاروق على أزمة قيد لاعبي الزمالك| شاهد

علق هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة قيد لاعبي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “مايحدث ضد نادي الزمالك من تعنت إداري ومماطلة في مسألة القيد هو شئ غريب وغير مفهوم بالمرة .في إنتظار قيد اللاعبين حتي يتم الإستفادة من مجهوداتهم مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة”.

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بملابس رياضية أثناء تمرين اليوجا، وأبدى عدد كبير من متابعيها إعجابهم برشاقتها.

علق الفنان نبيل الخلفاوي، على موقف حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، من المشاركة في مباراة أسوان اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب في تغريدة: "طبعا أنا مع ضرورة الدفع بعلي لطفي خاصة أن ضغط المباريات سيكون شديدا. ‏لكن في مباراة أسوان وبعد مباراة الهلال والهدف(الذي أنسى البعض تصديه لضربة الجزاء)يكون خطأ كبيرا ألا يلعب الشناوي. وجود الشناوي ضرورة قصوى خاصة وأنها قبل مباراة صنداونز التي نحتاج فيها لخبراته و(ثقته)".