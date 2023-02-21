تعليق قوي من هيثم فاروق على أزمة قيد لاعبي الزمالك| شاهد

علق هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة قيد لاعبي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “مايحدث ضد نادي الزمالك من تعنت إداري ومماطلة في مسألة القيد هو شئ غريب وغير مفهوم بالمرة .في إنتظار قيد اللاعبين حتي يتم الإستفادة من مجهوداتهم مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة”.

من جانب آخر، كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس حول قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات نادي الزمالك، والتي فشل في قيدها خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وتابع أمير هشام: "لجنة التظلمات قررا إحالة قرارها بشأن قيد صفقات الزمالك إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري حين الاستقرار على القرار النهائي".

وأضاف: "الزمالك ليس ضده قرار بإيقاف القيد حتى يكون هناك لجنة للتظلمات، ولكن اللجنة تدرس الملف بشكل كامل لحسم القرار النهائي، ومن الوارد أن ترفض البت في الأمر أو حفظ التظلم وقد يكون هناك قرار بقيد الصفقات، وكل السيناريوهات واردة وهذا ما ستوضحه الأيام القليلة المقبلة".