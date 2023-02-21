تمرين يوجا.. حبيبة كريستيانو رونالدو في ظهور مميز| شاهد

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بملابس رياضية أثناء تمرين اليوجا، وأبدى عدد كبير من متابعيها إعجابهم برشاقتها.

يذكر أن رونالدو أعاد فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 الجمعة الماضية في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.