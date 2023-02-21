عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمرين يوجا.. حبيبة كريستيانو رونالدو في ظهور مميز| شاهد

صدى البلد

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بملابس رياضية أثناء تمرين اليوجا، وأبدى عدد كبير من متابعيها إعجابهم برشاقتها.

يذكر أن رونالدو أعاد فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 الجمعة الماضية في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

txt

رسالة رومانسية.. كريستيانو رونالدو يحتفل مع جورجينا بعيد الحب.. شاهد

جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو النصر السعودي انستجرام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حبيبة كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

الكيلو وصل كام النهاردة|3 تصريحات رسمية تؤكد تراجع أسعار الدواجن قريبا جدا

ترشيحاتنا

صفقة الزمالك الجديدة صداع في رأس فيريرا.. تفاصيل

قرض محرم وتمويل حلال.. أحمد كريمة يوضح الفارق| فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

دعاء أول ليلة من شهر شعبان.. الإفتاء تكشف عن 10 كلمات مستجابة

انحسار مياه البحر بشاطئ عكا يثير القلق.. هل ينذر بتسونامي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسدت فترة مرضها في آخر أعمالها.. هل تنبأت نادية فهمي بطريقة وفاتها؟

ظهور بالونات حمراء على أنقاض زلزال سوريا.. ما القصة؟

رمز اليهودية حتى الآن.. قصة شمعدان الهيكل الثاني المفقود

تم رصدها منذ 300 عام.. لماذا تظهر الأضواء بالسماء أثناء الزلازل الشديدة؟

فيديو

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

سام عادل: رؤوف عبد العزيز شجعنا.. والمسرح هو الأساس

نسخة منها.. إميلي خالد تعلق على الشبه بينها وبين تارا عماد

ندى إسماعيل: رؤوف عبد العزيز مخرج مريح وطلع كل حاجة عندنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ