ربيع ياسين: مفيش كرة حقيقية في مصر.. وأحب مشاهدة الزمالك رغم انتمائي للأهلي

قال ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن مصر لا يوجد فيها كرة قدم حقيقية، خاصة وأن كل الأندية تلعب بطريقة دفاعية، بسبب خوف مدربيها من الخسارة التي تطيح بهم من مناصبهم.

وأضاف ربيع ياسين، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يتابع الدوري المصري، بسبب غياب المتعة فيها، باستثناء مباريات الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه ينتمي للأهلي إلا أنه يحب مشاهدة الزمالك.

وأوضح أنه وجهازه المعاون قاتلوا من أجل أسوان، قبل الإقالة بعد 3 مباريات منهم مباراة كانت أمام الأهلي، مضيفًا «هناك لاعبين انضموا إلى أسوان من أجلي أنا وهيثم عرابي، مثل أحمد حمودي وإسلام صلاح».

واختتم تصريحاته، أنه شكل فريقًا جديدًا لأسوان، ضم نجوم لأول مرة، مشددًا أنه كان يعلم بنية إدارة أسوان لاتخاذ قرار رحيله، وهو ما رحب به احترامًا للمصلحة النادي.