بايدن يسافر إلى بولندا بعد زيارة مفاجئة إلى كييف

يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا ومسؤولي الناتو عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وغادر بايدن متوجها إلى وارسو مساء الاثنين بعد أن قام بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بايدن سيلتقي صباح الثلاثاء مع دودا لمناقشة التعاون الثنائي والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا وتعزيز ردع الناتو.

وأشار كيربي إلى أن بايدن سوف يشكر دودا والشعب البولندي على دعمهم لأوكرانيا ، بما في ذلك الترحيب بأكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني ، مضيفًا أن الزعيمين سيناقشان أيضًا الدور اللوجستي المهم لبولندا في تسهيل تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وداعمون غربيون آخرون.

وقال المتحدث إن بايدن سيلقي مساء الثلاثاء ملاحظات حول كيفية قيام الولايات المتحدة "بحشد العالم" لدعم أوكرانيا وتأكيد نية واشنطن للوقوف مع أوكرانيا "طالما استغرق الأمر".

وأضاف كيربي أن بايدن سيوجه أيضًا جزءًا من خطابه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي.

وقال المتحدث إن بايدن سيلتقي يوم الأربعاء بقادة الدول التسع في بوخارست الواقعة على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي ويعيد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأمن حلف شمال الأطلسي.

وتأتي رحلة بايدن قبل الذكرى السنوية الأولى لإطلاق العملية العسكرية الخاصة لروسيا وتتزامن مع خطاب بوتين لبلده في 21 فبراير.

في 24 فبراير 2022 ، بدأت روسيا عمليتها في محاولة للدفاع عن منطقة دونباس الناطقة بالروسية من القوات الأوكرانية.

وقد صوتت أربع مناطق سابقة في أوكرانيا منذ ذلك الحين في استفتاءات للانضمام إلى الاتحاد الروسي. يستمر القتال بين القوات الروسية والأوكرانية ، ومن المتوقع أن يشارك الجانبان في عمليات هجومية بمجرد أن تسمح الظروف الجوية في الربيع.