مختار مختار: سافيو لا يصلح للأهلي.. وشادي حسين يتعرض للظلم مع كولر

أبدى مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق رأيه في صفقات القلعة الحمراء هذا الموسم ، سواء في فترة الانتقالات الصيفية ، أو الشتوية الماضية ، مشيراً إلى أن صفقات الفريق في الفترة الأخيرة ليست على المستوى المطلوب .

وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN":

"صفقات الأهلي الصيفية كانت قليلة للغاية و تمثلت في البرازيلي برونو سافيو و ثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين و مصطفى سعد ميسي ، و أرى أن سافيو لا يصلح تماماً لارتداء الفانلة الحمراء ، ولم يقدم أوراق اعتماده للجماهير حتى الآن ، سوى هدفه في مرمى الزمالك بكأس السوبر المحلي ، كما أنه كثير افتعال الأزمات ".

و أضاف : " شادي حسين لم يحصل على الفرصة الكافية حتى الآن ، و يتعرض للظلم مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، رغم أنه بدأ بشكل جيد هذا الموسم، كما أن الصفقات الشتوية التي انضمت للفريق لم تظهر ، ولا يمكن الحُكم عليها في التوقيت الحالي".