"محلية النواب" توصي بتنفيذ مشروعات خدمية ببولاق الدكرور

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وعرض النائب محمد الحسيني طلبات الإحاطة خلال الاجتماع، الأول، والثاني، بشأن ضرورة هدم مبنى عيادات الأسنان بمستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وإعادة بنائه ضمن أعمال التطوير التي يتم تنفيذها حالياً بالمستشفى، وذلك بهدف توسعة الشارع الذي يمر بجوار المبنى ويربط بين منطقة أبو قتادة ودلاور وشارع الدكتور مصطفى مشرفه ليصبح 8 م بدلاً من 3 م وفتح محاور مرورية جديدة، فضلا ًعن ضرورة إحلال وتجديد المسجد ودار المناسبات الموجودين بالمستشفى، وتنفيذ قرار محافظة الجيزة الصادر بإزالة الوحدة الصحية بمنطقة صفط اللبن وإعادة بنائها، مع ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة باقي الوحدات الصحية الكائنة بنطاق حي بولاق الدكرور، ودمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

وعرض الحسيني، طلب الإحاطة الثالث بشأن التأخر الشديد في تنفيذ أعمال خط انحدار الصرف الصحي بشارع كفر طهرمس، وكذلك تأخر تنفيذ أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض الشوارع الفرعية بنطاق حي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة الرابع بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر بالمسافة التي تمر بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة فضلاً عن التأخر الشديد في إعادة خطوط الصرف الصحي مرة أخرى وتراكم أطنان من المخلفات الصلبة ومخلفات البناء الناتجة عن إزالة العقارات الموجودة بمسار المحور، الأمر الذي يؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن عدم قيام الجهة المنفذة للمحور بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمرافق (الكهرباء – الاتصالات – الغاز- مياه الشرب والصرف الصحي).

و شرح وكيل اللجنة، عن طلب الإحاطة الخامس بشأن عدم نقل عدد من الأكشاك الكهربائية من بعض المناطق بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، ومنها: أرض محطة الصرف الصحي الملغاة والمخصصة للنادي العربي بدلاور مما يتسبب في عدم تنفيذ الأنشطة الرياضة، وشارع بهجت الشوربجي وميدان الطابق، مما يعوق حركة سير السيارات والمواطنين فضلاً عن ضرورة مراجعة كافة الأكشاك وصناديق الكهرباء بنطاق الحي، والسادس، بشأن إعادة استغلال أرض ومباني مؤسسة رعاية الأحداث التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والكائنة بشارع سلام بمنطقة أبو قتادة بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، ومساحتها 14 فدانًا تقريباً ومقام عليها مبانٍ وملاعب كرة قدم ويشغلها 210 مواطنين (أحداث) وذلك لإقامة نادي رياضي – اجتماعي – ثقافي لخدمة المواطنين بنطاق الحي.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة تنفيذ مطالع ومنازل بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة - وذلك بإنشاء مطلع للمتجه إلى كوبري روض الفرج من محور الفريق كمال عامر، ومطلع آخر بشارع السودان والربط مع محور الجامعة / صفط اللبن ، ومنزل أمام مستشفى المروة القادم من المنيب والالتزام برصف طريق الخدمة أسفل المحور بترعة الزمر، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن إنشاء منازل ومطالع على الطريق الدائري أمام شارع عبدالرحمن هريدي، ورفع كفاءة ورصف طريق الخدمة الموازي الطريق الدائري وكذا كافة الشوارع الرئيسية بنطاق الحي، وسرعة تنفيذ كافة أعمال توصيل المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات – غاز) للأراضي المخصصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 لإقامة عدد كبير من المدارس الحكومية بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، حيث تبلغ تلك المساحات 130 ألف م2، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال جسات التربة وجار طرح عدد من المدارس، وكذلك إنشاء كوبري مشاة كهربائي جديد بديلاً عن كوبري مشاة همفرس بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة والذي تم إزالته لتنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، فضلا عن إعادة إنشاء كوبري مشاة (الكوبري الخشب) ورفع كفاءة وتحديث كوبريين مشاة (ناهيا، وأبو قتادة)، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وانتهت المناقشات إلى الموافقة المبدئية على استغلال الأرض لإنشاء مساحة 14 فدان لإنشاء نادى رياضي اجتماعي لخدمة أهالي بولاق الدكرور، وتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لدراسة الأمر، كما تم التوصية بإزالة الوحدة الصحية بصفط اللبن وإعادة بنائها وإسنادها لإقامة مركز طبي متطور وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أوصت اللجنة بخصوص كوبرى همفرس بمراجعة خطوط المياه والصرف الصحي في، من خلال الجهات المعنية، وبخصوص مستشفي بولاق الدكرور تم التوافق على تشكيل لجنة من وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالمرافق لوضع التصور النهائي لتوصيل كافة المرافق، كما وافق جهاز التعمير على رصف 12 شارع رئيسي (رفع كفاءة)، وبشأن كوبرى المشاة الخشب تم تكليف جهاز التعمير برفع كفاءته.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحسن استغلال الأراضي أملاك الدولة في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين تحقق منفعة عامة.