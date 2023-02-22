3 مكونات على الكيك تخفض الكوليسترول .. تعرف عليها

هل أنت من عشاق تناول الفطائر المحلاة وتخشين من زيادة الوزن أو الإصابة بالكوليسترول يمكنك تجربة تحضيرها بمكونات صحية تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم من الشيكولاتة إلى الفراولة ، يمكن أن تقدم الإضافات المحببة أكثر من إضافة ممتعة إلى الفطائر الخاصة بك.



تعد الشيكولاتة من أكثر الإضافات شيوعا و لكن تبديل الطبقة السكرية بالشيكولاتة الفعلية يمكن أن يجعلك أفضل.

وفقًا للبحث، فإن تغطية فطيرتك بالشيكولاتة الداكنة واللوز قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول "الضار" "بشكل ملحوظ".

ووجدت دراسة، نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن إقران وجبة البان كيك الخفيفة أو الفطائر المحلاة مع الشوكولاتة الداكنة مفيد للكوليسترول من خلال النظر إلى 48 شخصًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة بين سن 30 و 70 عامًا.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة بيني كريس إثيرتون: "يُسمح للأشخاص بالحصول على حوالي 270 سعرة حرارية تقديرية في اليوم .

علاوة على ذلك ، تحتوي المكسرات أيضًا على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.

وتشمل بعض الخيارات الطازجة التي يمكن إضافتها للكيك الفاكهة الطازجة والمعلبة والمجمدة أو المجففة وهي تحافظ على نسبة الكوليسترول لديك ضمن الحدود الطبيعية مع تناول أي أنواع الحلويات المحضرة بطرق ومكونات صحية وفقًا لمؤسسة Heart UK.