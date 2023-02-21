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رياضة

أيمن الرمادي مدرب أسوان: أتحمل المسئولية كاملة عن الأداء والنتيجة أمام الأهلي

صدى البلد

أكد أيمن الرمادي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تحمله المسئولية كاملة عن الأداء والنتيجة اليوم وأعتذر لجماهير أسوان عن الحالة التى ظهرنا بها أمام الأهلى.

وأضاف أنه مسئول مسئولية مباشرة ونحتاج إلى إعادة ترتيب كافة أمورنا الفنية فى المستقبل ، ولم أتخيل أن نرتكب هذا الكم من الأخطاء فى 12 دقيقة فقط ونتلقى 3 أهداف فى شوط واحد .

وأشار الى أن أسوان بدأ بداية معقولة وانهار كل شيء بخروج كاستيلو للعلاج ، ونحتاج إلى خبرات أكثر للتعامل مع ما تعرضنا له اليوم ، وأنه حزين من التفاصيل الصغيرة التى حذر منها وخسر بسببها ومنح الكرة للأهلى ليسجل فى كل مرة.

وأوضح أن استمرار الأخطاء بعد الهدف الأول كان أمرا صادما وكلفنا خسارة المباراة، وأن علينا أن نضخ دماء جديدة فى المستقبل يخطوط الفريق .

وأكد أننا افتقدنا ديلسون كامونى بقدراته الهجومية للإصابة وتعويض رحيل بلحاج ليس بالأمر السهل للحفاظ على الهوية الهجومية للفريق ، وأكد أن إيفونا لم يجهز بعد الغياب الطويل للإصابة .

وأوضح الرمادي أن المباريات الرسمية هى المقياس الحقيقي لجاهزية اللاعبين ومازلنا نعمل على تجهيز القادمين فى الانتقالات الشتوية ، وأن على الجميع أن يستوعب أننا لم نحقق شيئا حتى الآن سوى مركز جيد فى الدور الأول والقادم صعب .

واختتم حديثه بأنه يتمنى أن يدرك ويستوعب اللاعبون ضرورة العمل الذاتى للتطوير الفنى والذهنى لكل لاعب ليستفيد الفريق ككل.

أيمن الرمادي أسوان الأهلى

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