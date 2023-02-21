عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد .. طرح محلات تجارية للشباب بالخارجة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، طرح محلات تجارية للشباب ضمن مشروعات صندوق (تحيا مصر)، لتوفير فرص عمل لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي.

أكدت المحافظة في بيان لها، أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمس سنوات سابقة من تاريخ الإعلان، ويستدل على ذلك من بطاقة الرقم القومي.

وبالنسبة للسن يشترط للخريجين أن يكون السن من 21 حتى 45 سنة، ولغير الحاصلين على مؤهلات من 21 حتى 50 سنة، على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية، وأن لا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاص ويثبت ذلك بخطاب من التأمينات.

وأن لا يكون المتقدم مشترك في مشروعك أو حصل على قرض من الصندوق الاجتماعي التنمية، أو حاصل على خط سير لسيارات الأجرة أو يمتلك حيازة زراعية أو حاصل على قطعة أرض بالمنطقة الحرفية، أو حصل على محل أو منفذ بيع أو رخصة إشغال ( كشك ) من الوحدة المحلية.

كما يجب على المتقدم أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وألا يكون المتقدم حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد، ولا يجوز حصول كل من الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء على محل إنما يقتصر على أحدهما بعد.

وأكدت المحافظة خلال البيان، أن إجمالي قيمة المحل 80800 جنيه بعد إضافة عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وعلى من ترسو عليه عملية الاقتراع سداد مبلغ 10000 جنيه قيمة مقدمة المحل، وسداد باقي المبلغ على أقساط شهرية لمدة عشر سنوات 120 شهر بعائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، تدفع خلال 3 أيام عمل على الأكثر من كل شهر.

وفي حالة تأخير السداد دون الحاجة إلى إنذار أو أي إجراء قضائى ويجب على المتعاقد أن يؤدى المقابل المتأخر عليه خلال أسبوع من إخطاره بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول، وإلا جاز للوحدة المحلية أن تفسخ العقد وتوقع عليه كافة الغرامات من تطبيق مواد القانون 182 لسنة 2018.

محافظ الوادي الجديد يشيد بالكشف البحثي الجديد لفريق مشترك مع جامعة القاهرة

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن الطلبات تقدم باسم رئيس مركز الداخلة مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد مميكنة - صورة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها - صورة المؤهل الدراسي للخريجين - صورة شهادة محو الأمية لغير المؤهلات - صحيفة حالة جنائية حديثة - بحث اجتماعي من الإدارة الاجتماعية معتمد ومختوم - أصل خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم وجود ملف ضريبي للمتقدم - أصل خطاب من السجيل التجاري يفيد بعدم وجود سجل تجارى - شهادة تأهيل بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة معتمد ومختوم - المستندات الدالة على عدم الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو الحصول على خط سير السيارات الأجرة أو امتلاك حيازة زراعية او والحصول على قطعة أرض بالمنطقة الحرفية أو الحصول على محل او منفذ بيع أو كشك من الوحدة وأخر موعد لتلقى الطلبات (يوم الأربعاء الموافق 22 /3 /2023 ).

الوادى الجديد الصندوق الإجتماعى الوحده المحلية الحكومة سعر تأمين صندوق تحيا مصر محافظة الوادى الجديد الضرائب تفاصيل قطاع الاعمال محو الأمية بطاقة الرقم القومي الرقم القومي مشروعات الغرامات تجاري قرض العاملين مشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات بعوائد أعلى من 25% ..اعرف المفاجأة

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

النيابة تأمر بحبسِ مقاول تسبب بإهماله في وفاة طفل ببيارة صرف زراعي

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يستقبل طلاب كلية الإعلام بـ جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

العالم في خطر.. ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت النووية؟

5 أهداف.. ريال مدريد يستمر في إهانة ليفربول بهدف بنزيما

تعدد الأقطاب والعلاقات بين البلدين.. ماذا يحدث خلال القمة الصينية الروسية؟

ريال مدريد يقسو على ليفربول بهدف رابع في دوري أبطال أوروبا

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

عند إدمان الأبناء.. دار الإفتاء: 5 أمور يجب على الآباء فعلها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

هيتجوزها رغم اختلاف الديانة.. قصة 19 عاما من الفراق بين وائل كفوري وحبيبته|شاهد

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ