الوادي الجديد .. طرح محلات تجارية للشباب بالخارجة

أعلنت محافظة الوادى الجديد، طرح محلات تجارية للشباب ضمن مشروعات صندوق (تحيا مصر)، لتوفير فرص عمل لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي.

أكدت المحافظة في بيان لها، أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمس سنوات سابقة من تاريخ الإعلان، ويستدل على ذلك من بطاقة الرقم القومي.

وبالنسبة للسن يشترط للخريجين أن يكون السن من 21 حتى 45 سنة، ولغير الحاصلين على مؤهلات من 21 حتى 50 سنة، على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية، وأن لا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاص ويثبت ذلك بخطاب من التأمينات.

وأن لا يكون المتقدم مشترك في مشروعك أو حصل على قرض من الصندوق الاجتماعي التنمية، أو حاصل على خط سير لسيارات الأجرة أو يمتلك حيازة زراعية أو حاصل على قطعة أرض بالمنطقة الحرفية، أو حصل على محل أو منفذ بيع أو رخصة إشغال ( كشك ) من الوحدة المحلية.

كما يجب على المتقدم أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وألا يكون المتقدم حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد، ولا يجوز حصول كل من الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء على محل إنما يقتصر على أحدهما بعد.

وأكدت المحافظة خلال البيان، أن إجمالي قيمة المحل 80800 جنيه بعد إضافة عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وعلى من ترسو عليه عملية الاقتراع سداد مبلغ 10000 جنيه قيمة مقدمة المحل، وسداد باقي المبلغ على أقساط شهرية لمدة عشر سنوات 120 شهر بعائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، تدفع خلال 3 أيام عمل على الأكثر من كل شهر.

وفي حالة تأخير السداد دون الحاجة إلى إنذار أو أي إجراء قضائى ويجب على المتعاقد أن يؤدى المقابل المتأخر عليه خلال أسبوع من إخطاره بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول، وإلا جاز للوحدة المحلية أن تفسخ العقد وتوقع عليه كافة الغرامات من تطبيق مواد القانون 182 لسنة 2018.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن الطلبات تقدم باسم رئيس مركز الداخلة مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد مميكنة - صورة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها - صورة المؤهل الدراسي للخريجين - صورة شهادة محو الأمية لغير المؤهلات - صحيفة حالة جنائية حديثة - بحث اجتماعي من الإدارة الاجتماعية معتمد ومختوم - أصل خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم وجود ملف ضريبي للمتقدم - أصل خطاب من السجيل التجاري يفيد بعدم وجود سجل تجارى - شهادة تأهيل بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة معتمد ومختوم - المستندات الدالة على عدم الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو الحصول على خط سير السيارات الأجرة أو امتلاك حيازة زراعية او والحصول على قطعة أرض بالمنطقة الحرفية أو الحصول على محل او منفذ بيع أو كشك من الوحدة وأخر موعد لتلقى الطلبات (يوم الأربعاء الموافق 22 /3 /2023 ).