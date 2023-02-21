صالح جمهوره.. تعليق قوي من محمد فاروق على ثلاثية الأهلي أمام أسوان

أكد الإعلامي محمد فاروق أن فوز النادي الأهلي على فريق أسوان في مسابقة الدوري الممتاز بثلاثية جاء في توقيت جيد قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي ظهر بمستوى فني جيد أمام أسوان وحقق الفوز بثلاثية كبيرة صالح لها جماهيره بعد سلسلة من النتائج الغير جيدة بالخسارة من ريال مدريد وفلامنجو والهلال السوداني ".

وتابع:" معظم لاعبي فريق الأهلي كان في حالة جيدة على رأسهم حسين الشحات وكهربا ومحمد الشناوي الذي تصدى لركلة جزاء من لاعب أسوان ".