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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سليمان عيد: حد قالي مش هديك أجر فيلم.. ولادي مش هياكلوا سينما

سليمان عيد
سليمان عيد

تحدث الفنان سليمان عيد، عن رأيه في المشاركة مجانا في بعض الأعمال الفنية، موضحًا: "أكثر جملة سمعتها من ساعة ما مثلت، إحنا لسه بادئين واقف جنبنا، وهم نفسهم بعدها بسنة بيقولوا إحنا لسه بادئين برضه".

 

وأضاف عيد خلال، حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "دائما ما أصدق هذا الكلام، بـ يتضحك عليّ بسهولة جدا، واحد مرة قالي مش هديك أجر، مش انت بتحب السينما، فقلت له ولادي مش هياكلوا سينما، لازم أجر عشان أدخل البيت".

 

وحول تعامله مع أبنائه ودوره في تربيتهم، قال: "أنا أب مثالي جدا، في تربيتي لأولادي، بعمل الحاجة وهم بـ يشوفوني بعملها فيعملوا زيي، هذه أفضل طريقة لـ التربية، لا أنصح ابني بشيء لا أفعله، ابني يعمل في الوسط الفني، والناس يتصلون بي ويشكروني على تربيته".

 

مشاركته في أعمال رمضان

 

وعن عدم مشاركته في السباق الرمضاني هذا العام، قال: "لن أشارك، عشان أتعرض عليّ حاجات محبتهاش، عاوز أشتغل في حاجات أنا بحبها وأستمتع بها، اعتذرت عن مسلسلين، ولكني سأشارك في أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، منهم فيلم مع أحمد آدم وغادة عبدالرازق وبيومي فؤاد اسمه البقاء للأصيع، وفيلم أخر مع علي ربيع اسمه بعد الشر، والجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، وشاركت في مسلسل نصي التاني مع علي ربيع وهو كوميدي اجتماعي من 10 حلقات".

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