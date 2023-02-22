خطة لتنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" لزراعة الشتلات والأشجار بالشوارع والميادين بالعريش





قال اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، تم إعداد خطة لتنفيذ مبادرة اتحضر للاخضر" لزراعة لزراعة الشتلات والأشجار، بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ، وحول المدارس ومراكز الشباب ومدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء.

وأضاف ، أن البداية من ديوان عام المحافظة حتي المدينة الشبابية تنفيذ فريق عمل من إدارتى الحدائق والأزمات.

رفع كفاءة

كما يشهد ميدان النافورة بحى ضاحية السلام شرق مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال رفع كفاءة وصيانة لإعادته الميدان لطبيعته .

وفي نفس السياق..أعلن مجلس مدينة العريش إعادة تجديد رفع كفاءة نافورة حى الضاحية بميدان النافورة فى إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة العريش.



