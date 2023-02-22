عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة لتنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" لزراعة الشتلات والأشجار بالشوارع والميادين بالعريش

زراعة الشتلات في
زراعة الشتلات في شوارع العريش


 

قال  اللواء   أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء ،  تم إعداد خطة   لتنفيذ مبادرة اتحضر للاخضر" لزراعة لزراعة الشتلات والأشجار، بالشوارع الرئيسية  والميادين العامة  ، وحول المدارس ومراكز الشباب ومدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء. 

وأضاف ،  أن البداية من ديوان عام المحافظة حتي المدينة الشبابية تنفيذ فريق عمل من إدارتى الحدائق والأزمات.

 

رفع كفاءة 

 

كما يشهد ميدان النافورة بحى ضاحية السلام شرق مدينة العريش بشمال سيناء،  أعمال  رفع كفاءة وصيانة لإعادته الميدان  لطبيعته .

وفي نفس السياق..أعلن مجلس مدينة العريش إعادة تجديد رفع كفاءة نافورة حى الضاحية بميدان النافورة فى إطار توجيهات  اللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء، لرفع كفاءة وتطوير  الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة العريش.

 

txt

محافظ شمال سيناء: سحب المخصصات المالية للمشروعات المتعثرة


 

العريش مبادرة اتحضر للأخضر الشوارع الميادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

زلزال جديد يقترب.. عالمان هولندي وتركي يثيران الجدل بكارثة أخرى بهذه المناطق

قرار مفاجئ من كولر بشأن مصير "سافيو"

ترشيحاتنا

وسط استعراض القوة العسكرية.. أزمة غذاء تلوح في الأفق بكوريا الشمالية

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

لحماية أمريكا.. روسيا تتهم 3 دول برفض التعاون في تحقيقات «السيل الشمالي»

رياح وأتربة تحد من الرؤية.. تحذير عاجل من طقس السعودية اليوم

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك السابق قبل مواجهة الترجي

هدوء الدولار أمام الجنيه.. وهذا سعره في البنوك اليوم الأربعاء 22-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«ربما لا يحتاج المريض إلى علاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

طابع فرعوني.. ملابس مضيفات مصر للطيران تثير الجدل عبر الفيسبوك |شاهد

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ