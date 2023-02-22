عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب تنظيف البيت.. ترامب يحذر: العالم بات أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى، داعيًا إلى إزالة صقور الحرب في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية.

وأوضح ترامب في كلمة له أمس الثلاثاء: "لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن.. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة أمريكا أخيرًا، والدولة العميقة والبنتاجون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي".

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، زعم ترامب أنه الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين الذين "يعرفون فقط كيفية إدخال الولايات المتحدة في صراع، ولكن ليس الخروج منه.

ولفت إلى أن المسؤولين الأمريكيين مثل وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند "مهووسون" بدفع أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، منتقدًا في الوقت نفسه دعم وزارة الخارجية الأمريكية "للانتفاضات" في أوكرانيا.

وقال ترامب: "هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة.. الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك".

ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يبرر الغزو الروسي على أوكرانيا، والتي يدعي أنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا.

وقال ترامب إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي في غضون 24 ساعة مع القيادة الصحيحة.

تأتي تصريحات ترامب في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد فيه من جديد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.

أمريكا البنتاجون ترامب بايدن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي السابق الحرب العالمية الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

ترشيحاتنا

6 قتلى جراء قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

لطيفة: حلمي بكر قيمة فنية كبيرة..وزيارتي له بالمستشفى أقل شيء أقدمه..فيديو

الحرب على السرطان بدأت .. تفاصيل اجتماعات سرية لحلفاء واشنطن لاستئصال فاجنر من العالم

مواقيت الصلاة اليوم 22-2-2023 فى القاهرة والجيزة واسكندرية وباقي المحافظات

يجب تنظيف البيت.. ترامب يحذر: العالم بات أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة

اعتقال المنفذين الثلاثة.. تفاصيل جديدة بشأن حادث مقتل مصري مقيم في إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 21 يوما.. ريجيم سريع للتخلص من الدهون العنيدة

فكت الفيونكة..كيت ميدلتون تظهر بنفس الفستان بعد 5 سنوات مع تعديل بسيط

قصر ضائع عمره 4500 عام..كشف أثري حديث قد يعيد كتابة تاريخ العراق|تفاصيل

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ