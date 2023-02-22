يجب تنظيف البيت.. ترامب يحذر: العالم بات أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى، داعيًا إلى إزالة صقور الحرب في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية.

وأوضح ترامب في كلمة له أمس الثلاثاء: "لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن.. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة أمريكا أخيرًا، والدولة العميقة والبنتاجون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي".

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، زعم ترامب أنه الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين الذين "يعرفون فقط كيفية إدخال الولايات المتحدة في صراع، ولكن ليس الخروج منه.

ولفت إلى أن المسؤولين الأمريكيين مثل وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند "مهووسون" بدفع أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، منتقدًا في الوقت نفسه دعم وزارة الخارجية الأمريكية "للانتفاضات" في أوكرانيا.

وقال ترامب: "هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة.. الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك".

ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يبرر الغزو الروسي على أوكرانيا، والتي يدعي أنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا.

وقال ترامب إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي في غضون 24 ساعة مع القيادة الصحيحة.

تأتي تصريحات ترامب في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد فيه من جديد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.