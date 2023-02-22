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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينسيوس يستفز صلاح ورفاقه بعد خماسية ريال مدريد في شباك ليفربول| شاهد

فينسيوس
فينسيوس

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل هدفين على فريق ليفربول صاحب الأرض والجمهور، والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك في لقاء الذهاب بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب فينسيوس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً، بعد هزيمة صلاح ورفاقه: “سيداتي سادتي، هذا هو ريال مدريد”.

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صلاح أمام ريال مدريد

وسجّل محمد صلاح، هدفاً وصنع آخر في خسارة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-5، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف تصدَّر محمد صلاح قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي برصيد 8 أهداف.

صلاح ريال مدريد ليفربول أبطال أوروبا فينسيوس محمد صلاح

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