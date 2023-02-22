رغم الخسارة أمام ريال مدريد.. محمد صلاح يُفاجئ الجميع بدوري أبطال أوروبا

سجّل محمد صلاح، هدفاً وصنع آخر في خسارة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-5، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف تصدَّر محمد صلاح قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي برصيد 8 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

١* محمد صلاح - ليفربول - 8 أهداف.

2* كيليان مبابي - باريس سان جيرمان- 7 أهداف.

3* فينسيوس جونيور - ريال مدريد - 6 أهداف.

4* رافا سيلفا - بنفيكا - 5 أهداف.

5* ميسلاف أورسيتش - دينامو زغرب - 5 أهداف.

6* جواو ماريو - بنفيكا - 5 أهداف.

7* مهدي طارمي - بورتو - 5 أهداف.

8* إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 5 أهداف.

9 * روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة- 5 أهداف.

10* راموس - بنفيكا - 5 أهداف.