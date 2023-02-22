بشرى سارة لمستخدمي هذه الهواتف.. سامسونج تطلق تحديثا جبارا لـ Camera Assistant

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن واحد من أفضل التحديثات المخصصة لتطبيق الكاميرا Camera Assistant ، حيث سيعمل التحديث على إضافة عدد من الميزات الجديدة والتي توفر تحسينات وترقيات كبيرة ، كما سيكون التحديث متوافقا مع عدد من الهواتف التي حصلت على One UI 5.1 .

وبحسب موقع SamMobile فإن سامسونج أتاحت تحديث Camera Assistant لعدد من هواتف جالاكسي Galaxy الأحدث، حيث يتم طرح هذا التحديث من خلال متجر سامسونج Galaxy Store .

وتقوم سامسونج عادةً بإصدار وحدة Good Lock تجريبية جديدة لأحدث هواتفها الرائدة قبل أن تضيف في النهاية دعمًا لأفضل أجهزة سامسونج، وكانت إضافة Good Lock متاحة فقط لسلسلة Galaxy S23 و Galaxy S22 ، لكن توسعت لتشمل العديد من هواتف Galaxy الأخرى.

وإذا لم يصل تحديث One UI 5.1 المستند إلى Android 13 إلى هاتفك في الوقت الحالي ، فسيتعين عليك الانتظار لتجربة Camera Assistant على هاتفك لحين إصداره رسميا من شركة سامسونج، حيث تصدره الشركة بشكل تدريجي.

وفقا للموقع فإن سامسونج تعمل أيضًا على جعل وحدة Good Lock متوافقة مع المزيد من أجهزتها ، بما في ذلك Galaxy Z Flip 3 و Z Fold 3 و Fold 2 وسلسلة Galaxy Note 20.

وباستخدام مساعد الكاميرا Camera Assistant، يمكنك تبديل Auto HDR والتبديل التلقائي للعدسة وتعديل إعدادات الكاميرا الأخرى منخفضة المستوى على هواتف Galaxy المتوافقة، كما يتيح لك خيار النقر السريع لتعديل سلوك تطبيق الكاميرا لجعله ينقر فوق صورة بمجرد الضغط على زر الغالق.

وستحصل هذه الهواتف الآتية على تحديث مساعد الكاميرا Camera Assistant

سلسلة Galaxy S23

سلسلة Galaxy S22

سلسلة Galaxy S21

سلسلة Galaxy S20

هاتف Galaxy Z Flip 4

هاتف Galaxy Z Fold 4

