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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تكشف عن خططها لتأمين بحر الصين الجنوبي بالتعاون مع أندونيسيا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

أعلن وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، أن بكين تعمل على تشجيع الشركات ذات التمويل الصيني لضخ الاستثمارات في إندونيسيا.

وقال وزير الخارجية الصيني، في زيارته إلى إندونيسيا ولقائة بنظيرة الإندونيسي: "سنواصل توسيع استيراد السلع الأساسية من إندونيسيا وسنشجع الشركات الصينية على الاستثمار هناك".

وأضاف جانج: "نعتقد أن إندونيسيا والآسيان ستتخذان قرارات وخيارات مستقلة لصالح المنطقة"، لافتا إلى أننا نعمل مع إندونيسيا على ضمان استقرار بحر الصين الجنوبي.

وأشار إلى أن الصين وإندونيسيا ستحافظان بشكل مشترك على الاستقرار في بحر الصين الجنوبي، موضحا أن بكين وجاكرتا سيعملان على تعزيز التعاون في مبادرات التنمية العالمية والأمن العالم.

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وعلى جانب آخر، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية الاثنين أن زيارة وزير الخارجية الصيني،كبير دبلوماسيي الصين، وانج يي، إلى موسكو المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية التي تنتهي في 22 فبراير الجاري ، الغرض الرئيسي منها بحث دور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان وانج يي، قد أعلن خلال مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي أن بلاده لديها خطة سلام لتسوية الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بهدف تفعيل الدبلوماسية الصينية لحل هذه الأزمة التي جعلت بكين هي الأخرى في توتر متزايد مع الغرب.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون، قال مؤخرا:"إن رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي سيجري تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الجانب الروسي حول تطوير العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، وكذلك حول القضايا الدولية والإقليمية الحادة ذات الاهتمام المشترك". 

وزير الخارجية الصيني تشين جانج اندونيسيا بحر الصين الجنوبي بكين جاكرتا

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