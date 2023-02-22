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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: طلبات الاكتتاب في الصكوك السيادية تخطت حاجز الـ 250 مستثمر

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اصدار أول صكوك مصر السيادية أمس، شهد إقبالا ملحوظا من جانب أكثر من 250 مستثمرا أجنبيا داخل الأسواق العالمية.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن الطرح بقيمة 1.5 مليار دولار استطاع أن يجتذب مستثمرين في أسواق الخليج و شرق آسيا و أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلي وجود شرائح جديدة من المستثمرين جراء الطرح سواء مديرو الأصول وصناديق التقاعد والتأمين والاستثمار والبنوك.

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وأوضح أن تلك الفئات تستطيع الاحتفاظ بالاستثمارات علي المدي الطويل باعتبار له أثر إيجابي في التحوط ضد تقلبات الأسعار.

واعتبر وزير المالية ، أن توقيت طرح مصر لأول صكوكها السيادية، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.

وكشف وزير المالية ، عن أن إجمالي طلبات تغطية الطرح بلغ 6.1 مليار دولار بما يجاوز 4 مرات للإكتتاب بتكلفة أقل من العوائد المطلوبة علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة.

وتم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪.

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