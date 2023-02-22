شريف عثمان يوجه رسالة للرئيس السيسى ويشكر البارالمبية

وجه شريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاح معرض سبورتس اكسبو الذى يقام بقاعة المنارة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وقال شريف عثمان أن هناك الكثير من الأبطال البارالمبين كانوا يتمنون التواجد فى المؤتمر ولكنهم ارسلو رسالة معى لنوصلها لكم وهى ان هناك شخص اخر حقق الكثير واكثر مما حققنا كابطال وأرقام قياسية ، ليرى مصر " اد الدنيا " ونحن نقول له كمل واكسر رقمك لترى مصر كما تتمنى " أد الدنيا" وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه عثمان بالشكر إلى اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام مصطفى على الدعم الدائم للأبطال البارالمبين الذين يعدون بتحقيق بطولات اكثر لرفع اسم مصر وسط العالم.