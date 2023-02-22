حفيدة إسماعيل ياسين : مستعدون للتبرع بمقتنيات جدّنا للدولة | فيديو

قالت سارة ياسين ، حفيدة الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين ، إن جدها كان رجلا طيبا مثلما كان يظهر على الشاشة، ولكن كانت هناك بعض الاختلافات بين شخصيته الحقيقية وبين تمثيله ، وجدها كان شخصا طيبا، ولكن شخصيته كانت عكس الكوميديا التي يقدمها، فقد كان رجلا جادا جدا.

وأضاف سارة ياسين ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء ، أن جدها لم يمت مفلسًا كما يشاع، وكان لديه ممتلكات بعد سداد الضرائب قبل وفاته، مشيرة الى أن جدها كان محبا للقراءة ومثقفا رغم عدم استكمال تعليمه وخروجه من رابعة إبتدائي.

التبرع بمقتنياته للدولة

وتابعت :" جدها تمتع بطيبة القلب، ولكنه كان عصبيا وأنها ووالدها ورثا العصبية منه " مشيرا الى أنها على استعداد التبرع بمقتنياته للدولة فى حالة تكريمه او وضعها فى متحف فنى مثلا .

موضحة أن إسماعيل ياسين علامة في السينما الكوميدية، وكان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلاما فارقة في تاريخ السينما ، وسيبقى على مدى أجيال قادمة.