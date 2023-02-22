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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فتحي وآيتن عامر ينتهيان من تصوير لف وارجع تاني

فيلم لف وارجع تاني
فيلم لف وارجع تاني

انتهى أحمد فتحي وآيتن عامر من تصوير جميع مشاهد فيلمهما الجديد لف وارجع تاني، استعدادا لعرضه خلال الفترة القادمة.
 

أبطال فيلم لف وارجع تاني


الفيلم  من تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، وإخراج شادي علي وبطولة كل من أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الايبياري ، وظهور خاص للنجمة شيري عادل ، بالإضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف ، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي ومن انتاج رويال صن.

 

تفاصيل فيلم لف وارجع تاني

وتدور أحداث "لف وارجع تاني" في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها .  

 

الاحتفال بعيد ميلاد صلاح عبد الله فى اللوكيشن

ومن ناحية أخرى احتفل فريق عمل الفيلم خلال أيام التصوير بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله بإقامة حفل خاص على هامش التصوير، والتقاط الصور التذكارية معه.

احمد فتحي ايتن عامر لف وارجع تاني

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