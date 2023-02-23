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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص حريق مصنع مخبوزات في أكتوبر

صدى البلد

انتدبت نيابة أكتوبر خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع مخبوزات بالمنطقة الصناعية لبيان اسبابه والخسائر التي تسبب بها. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان دى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل مصنع مخبوزات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مخبوزات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 3 عمال بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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