كيف أتعامل مع موقف صعب في العمل أو المنزل؟.. طبيب نفسي يجيب

كشف الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية لـ الطب النفسي، كيفية مواجهة أي موقف صعب في العمل او داخل المنزل.

وقال ممتاز عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" على الفرد تجنب الغضب ورد الفعل الفوري تجاه أي موقف صعب ".

وأضاف ممتاز عبد الوهاب:" يجب ان يتم دراسة المشكلة من كافة الجوانب والعمل على وضع حلول لها بدلا من الغضب والتصرف بطريقة ليست صحيحة ".

وتابع ممتاز عبد الوهاب :" يجب أن يتعلم الفرد كيفية إحداث الاسترخاء الجسدي وذلك عن طريق تنظيم التنفس من أجل تحسين دخول الاكسجين للجسم".

وأكمل ممتاز عبد الوهاب:" الاكتئاب من المشاعر الإنسانية الطبيعية لكن لابد أن يكون حجم ومدة الكاتئاب مناسبة للحدث وفي حالة زيادة مدة الاكتئاب قد يدخل الفرد في حالة مرضية ".