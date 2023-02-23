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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحولت لرغبة محرمة.. حبس المتهم بقتل صديقه بسبب علاقة شاذة بالوراق

صدى البلد

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة حبس المتهم بقتل شاب في عقار تحت الانشاء بمنطقة الوراق لرفض المتهم اقامة علاقة شاذة مع المجني عليه 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد. 

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد اسباب وتوقيت الوفاة، كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

وهشم جامع كرتون وعبوات مياه غازية رأس صديقه بـ"ماسورة حديدية" في عقار تحت الانشاء بمنطقة الوراق بسبب طلب المجني عليه منه خلع ملابسه لاقامة علاقة شاذة الا ان المتهم رفض وتعدى عليه بالضرب بآلة حادة منهيا حياته وفر هاربا. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي منطقة الوراق بالعثور على جثة شاب اسفل سلم عقار تحت الانشاء بمنطقة الوراق، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

 

اسفرت عمليات الفحص والتحري عن ان الجثة لشاب في الثلاثينات من عمره يعمل في جمع الكرتون وعبوات المياه الغازية وان مالك العقار قريب له عثر على جثته اسفل العقار بعد وقت قليل من اخراج شاب ادعى انه صديق القتيل واحتجز عن طريق الخطأ داخل المنزل. 

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث تراسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لكشف حقيقة الواقعة وتوصلت تحريات فريق البحث الى هوية الجاني وانه الشاب الذي كان محتجزا داخل العقار مسرح الجريمة، واضافت التحريات ان القتيل استدرج المتهم الى منزله بحجة تناول العشاء سويا عقب انتهاء عملهما واستضافته لعدة ايام في المنزل. 

 

ذهب المتهم رفقة المجني عليه ففوجئ به يغلق الباب الحديدي للعقار بالمفتاح ويطلب منه خلع ملابسه لممارسة علاقة شاذة معه الا ان المتهم رفض وطلب منه فتح الباب للمغادرة ومع رفض المجني عليه حاول المتهم نزع المفتاح منه عنوة فالقاه المجني عليه في مكان بعيد وعندما لم يعثر المتهم على المفتاح تعدى بالضرب على صديقه بـ"ماسورة حديدية" كانت ملقاة بجواره على الارض فسقط غارقا في دمائه. 

شرحت التحريات ان المتهم قام بجر جثة المجني عليه وأخفاها اسفل السلم واستعان بالمارة لفتح الباب له بعدما ادعى انه يعمل برفقة المجني عليه وحضر له في مسألة تخص العمل وباب المنزل اغلق عليه فاستدعى الاهالي مالك العقار "قريب القتيل" ففتح له باب المنزل وغادر مسرعا وفي مساء ذات اليوم تم اكتشاف الجثة وابلاغ الشرطة. 

نجحت مباحث الوراق بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق في القاء القبض على المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وقال ان المجني عليه طلب منه ممارسة الشذوذ لكنه رفض مرددا: "أنا مش شمال" واعترف بارتكابه الجريمة قائلا: "حبسني في البيت وقالي اقلع هدومك"
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

الوراق علاقة شاذة رغبة محرمة قتل صديقه حبس

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