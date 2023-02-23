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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دش ساخن من حازم إمام للجهاز الفني ولاعبي منتخب الشباب |شاهد

الكابتن حازم إمام
الكابتن حازم إمام

خصص الإعلامي كريم رمزي، مقدم برنامج رقم 10، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، فقرة عن هزيمة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، كاشفا عن ردة أفعال الكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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وقال الإعلامي كريم رمزي، أن الكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبخ لاعبي والمدير الفني لمنتخب، وتحدث بغضب من أداء المنتخب مع الكابتن محمود جابر، ولام علي الأداء، والهزيمة من نيجريا بهدفين دون رد.


وأضاف ، أن الكابتن حازم إمام أكد أنه لا يوجد روح للاعبي المنتخب في المباراة، وأداء بطيء للغاية من لاعبي المنتخب، ولا يوجد أي تحسن في أداء لاعبي المنتخب عن مباراة موزمبيق.

 

هزيمة منتخب مصر

 

من جهته علق الإعلامي كريم رمزي، على هزيمة منتخب مصر من نيجريا، قائلا :"دائما نعتمد على حاجات فرعية، غير العمل، ونتكلم عن الروح والحماس ودعاء المصريين، طب فين الشغل، وفين العمل".


وأضاف كريم رمزي، أنه هذا ليس عاملا يجعلنا نحقق الفوز دائما، ولابد من النظر للأمور بشكل مختلف، والعمل على الأرض بفكر وأداء حقيقي داخل الملعب.
 


فيما خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى. 

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