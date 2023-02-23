مفاجأة | اتحاد الكرة : لا نعلم كيف تم اختيار محمود جابر لتدريب منتخب الشباب .. فيديو

قال الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية غير راضي عن نتائج المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر حالياً.

وقال الدكتور جمال محمد على، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه كلف المحاضرين والمديرين الفنيين بتحليل بطولة أمم أفريقيا، ومساعدة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر، وفى ضوء اهتمام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بتفعيل دور المديرين الفنيين للقطاعات والاستفادة من خبراتهم.

وواصل الدكتور جمال محمد على، تصريحاته، أنه قام بتصميم استمارة لتحليل جميع المباريات ومعالجتها إحصائيا عن طريق النسبة المئوية، وميزان التقدير الثلاثي، وتقديم تحليل مباريات مجموعة مصر مباشره قبل كل مباراة للجهاز الفني بقيادة محمود جابر.

وتابع ، أن اتحاد الكرة وضع معايير لاختيار المدربين الذين يقودون تدريب الفراعنة، ومن أبرز تلك المعايير الثقة بنفسه وقدرته على تحمل الذات وقدرته على قدراته إدارة الوقت، بخلاف خبراته كلاعب، بخلاف إنجازاته كمدرب فكل تلك المعايير يحصل عليها درجات في تقيم الجبلاية لاختياره كمدرب للمنتخب.

وأشار الدكتور جمال محمد على عدم تقييمه كمدرب منتخب للشباب قائلاً« تم اختيار محمود جابر من قبل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، وليس في مجلس جمال علام ولا أعلم كيف تم اختياره كمدرب لمنتخب الشباب، مؤكداً أنه لم يخضع لم لاستمارة التي وضعها كمعايير للمدرب».