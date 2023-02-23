بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

أثار انتشار الفراخ المجمدة حالة واسعة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فوائدها وأضرارها على الصحة.

فوائد الفراخ المجمدة

تحتوي الفراخ المجمدة على بعض الفوائد الصحية بسبب محتواها المعدني.

ينشط محتواه من الزنك الإنزيمات التي تعتمد عليها خلاياك لتعمل بشكل صحيح ويلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في وظيفة المناعة.

تناول الدجاج المجمد وستزيد أيضًا من تناولك للفيتامينات E و B-12، يساعد فيتامين هـ خلاياك على التواصل ، كما أنه يحميها من التلف الخلوي بسبب دوره كمضاد للأكسدة.

يسمح فيتامين ب 12 لخلاياك بالتحكم في نشاط الجينات ، ويدعم نمو خلايا الدم الحمراء ويساعد في وظيفة الأعصاب.

تحتوي كل حصة 3.5 أونصة من فطائر الدجاج المجمدة أيضًا على 1.3 ملليجرام من فيتامين E - 9 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به .

المصدر healthyeating