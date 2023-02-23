إطلالة جريئة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ابنة هيفاء وهبي، مرتديه بنطال باللون الأسود، ونسقت معه توب بدون أكمام باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ابنة هيفاء وهبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ابنة هيفاء وهبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ابنة هيفاء وهبي