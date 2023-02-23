دعاء ثالث يوم فى شعبان.. يشرح صدرك ويريح بالك

دعاء ثالث يوم فى شعبان .. يبحث الكثير منذ ان بدء شهر شعبان عن دعاء شهر شعبان، ويكثر البحث اليوم على محرك البحث العالمي جوجل على دعاء ثالث يوم فى شعبان، فعلينا ان نغتنم هذا الشهر بالتقرب الى الله أكثر بالدعاء والذكر والصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، ويقدم موقع صدى البلد دعاء ثالث يوم فى شعبان .

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا احتسب)).

دعاء ثالث يوم فى شعبان

1- اللّهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء.

2- اللّهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللّهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف عليّ كل غائبة لي بخير.

3- لا إله إلّا الله العظيم الحليم.

4- لا إله إلّا الله رب العرش العظيم.

5- لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم.

6- اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

7- اللّهم إنّي أسألك حبك وحب من يُحبك والعمل الذي يبلّغني حبك.

8- اللّهم اجعل حبّك أحب إليّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.

9- اللّهم إنّي أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتَ المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

10- اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علم لا ينفع.

دعاء ثالث يوم من شعبان

1- اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين برضوانك، الرّاجين لعفوك وغفرانك.

2- اللهمّ قرّبنا فيه إليك.

3- اللهمّ آنِسنا فيه بقربك، وأتمِم علينا به نعمك، وأكرمنا فيه من واسع فضلك.

4- اللهمّ بلّغنا رمضان وبلّغنا فيه ليلة القدر، وأعِنّا على قيامه أتمَّ القيام.

5- اللهمّ واكتبنا فيه من عتقاء هذه اللّيلة المباركة.

6- اللّهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني، وانقطاع عمري.

7- اللّهم إنّي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلّا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

8- اللّهم طهرني من الذنوب والخطايا.

9- اللّهم نقني منها كما ينقى الثوب من الدنس، اللّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

10- لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين.