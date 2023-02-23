عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: ردود الفعل الدولية على مجزرة نابلس انعكاس لسياسة الكيل بمكيالين

صدى البلد

   ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الخميس/، أن ردود الفعل الدولية على مجزرة نابلس، التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر، انعكاس لسياسة الكيل بمكيالين. 


واعتبرت الوزارة- في بيان صحفي- ردود الفعل الدولية، خجولة، وضعيفة، وتكاد تساوي بين الضحية والجلاد، ولا ترتقي إلى مستوى مجزرة الاحتلال بنابلس، التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الوزارة أن تلك الردود لا تنسجم مع مواقف وادعاءات الدول والمجتمع الدولي بشأن الحرص على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، أو الحرص المزعوم على حل الدولتين وعملية السلام، خاصة أنها بغالبيتها تتجنب تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع ومخاطرها في تأجيج التوترات التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته عليها، وأصدرت تعليماتها لسفراء دولة فلسطين بالتوجه العاجل لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة وفي الأمم المتحدة، لحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والمطالبة بإجراءات وخطوات عملية دولية فاعلة، لضمان إلزام إسرائيل كقوة احتلال بوقف عدوانها الشامل على شعبنا، وللمطالبة أيضاً بالتوقف عن ازدواجية المعايير الدولية، وربط علاقات الدول مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة السلام الدولية.


وشددت الوزارة على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمام مرتضى منصور

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

ترشيحاتنا

فحص 250 ألف مبنى في تركيا بعد الزلزال المدمر

عبدالمنعم الحسيني يتفقد صالات نادي النادي لمتابعة انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش

جدة تحتفل بيوم التأسيس السعودي على طريقتها الخاصة

القومي للبحوث: تطوير صناعة الدواء في مصر واحدة من أهم أهدافنا

9 حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها قانونا| تفاصيل

سعر بي واي دي‬F3 موديل 2023 في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. أيل يعتدي على سيدة وحيوانها الأليف أثناء السير في ألاسكا

محل عراقي يبيع بنس شعر مطلية بالذهب بـ 24 جنيها فقط.. تفاصيل

6 حيل سريعة المفعول لتنظيف الشرايين

اختبر تركيزك ..هل تستطيع إخراج رجل و9 حيوانات من هذا الإعلان القديم؟

فيديو

سيرتها على كل لسان .. محامي المتهمة الأولى في قضية صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة

تسونامي مصر.. مجلس الوزراء يرد على انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط

فرقتهما الظروف 19 عاما.. زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى

“صدى البلد” مع أبطال مسلسل “تياترو”.. قصة مشروع تخرج تحول إلى عمل درامي| و22 وجه فني شاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ