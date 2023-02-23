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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يلتقي الزمالك بقمة لقاءات دوري محترفي اليد.. الليلة

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، في إطار الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويدخل القطبان اللقاء وهما على صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على كلًا من "سموحة - طلائع الجيش -البنك الأهلي - سبورتنج" فيما يتفوق الفارس الأبيض بفارق الأخداف حيث يمتلك 24 هدفًا أما المارد الأحمر فله 13 هدفًا فارق بين ما سجله وما تم تسجيله في شباكه.

ويمتلك الزمالك أقوى خط هجوم ودفاع في هذه المرحلة حتى الآن بعدما سجل 119 هدفًا فيما تلقت شباكه 95 هدفًا، أما غريمه الأهلي فيحل في الوصافة حيث سجل 112 هدفًا وتلقت شباكه 99 هدفًا.

ويسعى الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني ليد الأهلي في وضع البصمة الأولى له في لقاءات القمة عقب خسارته للمباراة الأخيرة، أما مواطنه ماتيو جارالدا فيأمل في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم على أبناء القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي.

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