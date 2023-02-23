التعليم تنفي عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "الشهرية" إلكترونيا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار عاجل اليوم بعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهرية إلكترونياً في المدارس عبر اجهزة التابلت .

حيث قال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : لم يتم اصدار إي قرارات جديدة بشأن الامتحانات الشهرية .

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : ما أعلنته وزارة التربية والتعليم من قرارات رسمية بشأن الامتحانات الشهرية ، هو ما سيتم تطبيقه بدون تغيير ، ورجاء عدم الانسياق خلف المنشورات مجهولة المصدر المتداولة على السوشيال ميديا

وفي نفس الإطار .. أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهرية سوف تعقد ورقيا وليس إلكترونيا .

وقال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة : أن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهرية ستأتي في الاجزاء التي تم تدريسها خلال شهري مارس وابريل .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطاب رسمي أرسله للادارات التعليمية والمدارس في الجيزة : ان امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهرية ستكون على مستوى المدرسة في جزء من الحصة ، وستكون في مستوى الطالب المتوسط .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على أنه سيتم تفادي حدوث اي اخطاء في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهرية .

وستكون امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الشهرية ، اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط بدون اسئلة تعجيزية او معقدة او اسئلة تحمل معنيين .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن الامتحانات الشهرية سوف تعقد في مدارس محافظة الجيزة من يوم الاحد 5 مارس 2023 حتى شهر ابريل 2 ابريل 2023

