عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريال مدريد يتجاهل فضيحة نادي برشلونة مع لجنة الحكام الإسبانية |فيديو

ريال مدريد
ريال مدريد

نقلت فضائية العربية، أن هناك تساؤلات عديدة أثيرت حول موقف نادي ريال مدريد الإسباني تجاه فضيحة رشوة نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية، وقد زاد بعدما لم يوقع على بيان مندوبي الأندية ورابطة "الليغا"، بجانب عدم إصدار بيان كبيان نادي اشبيلية ونادي إسبانيول بإدانة الواقعة.

 

وأوضح التقرير الذي نشرته فضائية العربية أن صحيفة ماركا الإسبانية قد كشفت أمرين، أولهما أن ريال مدريد ليس عضوا في لجنة مندوبي الأندية، لذلك لم يوقع على بيان المطالبة بملاحقة برشلونة.

 

 

الريال لن يدخل في أي صراعات

 

وتابع التقرير أن الأمر الثاني هو أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في أي صراعات مع نادي برشلونة، بسبب العلاقات الوطيدة التي تربط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بـ خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

 

وأضاف التقرير أن صحيح ريال مدريد لن يهدر حقه ويتابع الأزمة ولكنة عن بعد الريال، ولا ينوي مهاجمة برشلونة شريكه في مشروع السوبر ليج، ولا يوجد أي خطوات ستتخذ حاليا ضد برشلونة حتى تتضح الرؤية كاملة.

ريال مدريد العربية برشلونة رئيس لجنة الحكام الإسبانية اشبيلية نادي إسبانيول صحيفة ماركا الإسبانية نادي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

زلزال عنيف يضرب الحدود التركية السورية.. تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

بعد الدمار الهائل.. إجراءات عاجلة من تركيا ضد المقاولين وشركات البناء

ريال مدريد يتجاهل فضيحة نادي برشلونة مع لجنة الحكام الإسبانية |فيديو

تعزيز الأمن السيبراني.. المفوضية الأوروبية تحظر تطبيق "تيك توك"

تطوير كرة القدم.. وزير الشباب يشهد الجلسة الحوارية الرابعة بالمعرض الرياضي الدولي

تشكيل يوفنتوس لمواجهة نانت في الدوري الأوروبي

الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عينك بترف.. متى تكون رجفة العين مؤشرا للإصابة بمرض خطير

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

جدرانها من الذهب.. غرفة العنبر كنز روسي سرقه هتلر وأخفاه عن الجميع

مش هارفع أجري علشان الغلاء.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا| ماذا قالت

فيديو

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ