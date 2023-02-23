ريال مدريد يتجاهل فضيحة نادي برشلونة مع لجنة الحكام الإسبانية |فيديو

نقلت فضائية العربية، أن هناك تساؤلات عديدة أثيرت حول موقف نادي ريال مدريد الإسباني تجاه فضيحة رشوة نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية، وقد زاد بعدما لم يوقع على بيان مندوبي الأندية ورابطة "الليغا"، بجانب عدم إصدار بيان كبيان نادي اشبيلية ونادي إسبانيول بإدانة الواقعة.

وأوضح التقرير الذي نشرته فضائية العربية أن صحيفة ماركا الإسبانية قد كشفت أمرين، أولهما أن ريال مدريد ليس عضوا في لجنة مندوبي الأندية، لذلك لم يوقع على بيان المطالبة بملاحقة برشلونة.

الريال لن يدخل في أي صراعات

وتابع التقرير أن الأمر الثاني هو أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في أي صراعات مع نادي برشلونة، بسبب العلاقات الوطيدة التي تربط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بـ خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وأضاف التقرير أن صحيح ريال مدريد لن يهدر حقه ويتابع الأزمة ولكنة عن بعد الريال، ولا ينوي مهاجمة برشلونة شريكه في مشروع السوبر ليج، ولا يوجد أي خطوات ستتخذ حاليا ضد برشلونة حتى تتضح الرؤية كاملة.