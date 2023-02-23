مياه كفر الشيخ : تدريب العاملين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .. صور

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من بعض الدورات التدريبية للعاملين بالشركة، ومكلفات الخدمة العامة، بمركز تدريب كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه تم تدريب 65 فرداً.



وأضاف رئيس الشركة، أن الدورات جاءت كالتالي: برنامج تدريب قارئ ومحصل بواقع 20 متدرباً، بحضور علاء شوقي، وبرنامج تدريب الصحة والسلامة المهنية في كيفية التعامل مع الكلور والأماكن المغلقة بواقع 30 متدرباً، بحضور المدربين اللواء تامر عاشور، وعبد اللاه رياض.

كما أكد رئيس الشركة على ضرورة تقديم هذه الدورات، وتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين، في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري لاكتساب مهارات أكثر وأدق في العمل ويعد أحد معايير التقييم التي تشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.

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