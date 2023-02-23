قومي المرأة يختتم دورة تدريبية حول الشمول المالي في كفر الشيخ.. صور

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف المالي بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، والتي امتدت على مدار 5 أيام.

يأتي هذا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والذي يتضمن تنفيذ دورة تدريبية حول التثقيف المالي، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولي.

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات، منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

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