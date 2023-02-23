مفاجأة .. الهند ترفض وصف الأزمة الروسية الأوكرانية بـ الحرب

ذكر موقع "تسان كاو" الصيني، أن الهند تحاول تجنب وصف الصراع الروسي الأوكراني بأنه "حرب" في أي بيان مشترك صدر عن اجتماع هذا الأسبوع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.

وبحسب التقرير، كشف أشخاص لم يكشف عن أسمائهم مطلعين على الأمر، أن المسؤولين الهنود يميلون أكثر إلى استخدام كلمة "أزمة" وهذا يتعارض مع الإعلان الصادر عن قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي.

إضافة إلى ذلك، يشعر المسؤولون الهنود بالقلق أيضًا من أن الخطط الإضافية من قبل بعض الدول لفرض عقوبات إضافية على روسيا ستحول الانتباه عن البنود الرئيسية الأخرى على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين.

ويعتقد العلماء الهنود، أن إحجام الهند عن استخدام كلمة "حرب" يشير إلى أن موقفها الرسمي هو البقاء على الحياد في قضية روسيا وأوكرانيا، والتي لا علاقة لها بالدور الذي تحاول الهند القيام به.

كما تدعو الهند إلى وقف تصعيد الصراع وتأمل في التوسط بطرق مختلفة.

ومن المقرر عقد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة بنغالور جنوب الهند في الفترة من 24 إلى 25. وسيناقش ممثلون من مختلف البلدان قضايا مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وديون الأسواق الناشئة.